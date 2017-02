2.500 Besucher bei Jobmesse Freiraum in Memminger Stadthalle

Arbeitsmarkt · Bei der Jobmesse „Freiraum“ in der Stadthalle, die erstmals stattfand, wurden am Wochenende 2.500 Besucher gezählt. Die Firmen seien zufrieden gewesen, die Messe werde nächstes Jahr wieder stattfinden, hieß es vom Veranstalter am Sonntagabend.



Messe Freiraum Memmingen Bild: Martina Diemand Messe AG und Allgäu GmbH waren die Organisatoren von „Freiraum“. Auch Besucher äußerten sich positiv. So erzählte Gerhard Lüderitz aus dem Ostallgäuer Hopferbach, dass er bei der Messe mit Unternehmen in Kontakt gekommen sei, die er bislang noch gar nicht gekannt habe. Wie Besucher und Aussteller die Jobmesse „Freiraum“ beurteilen, erfahren Sie in der Montagsausgabe unserer Zeitung vom 20.02.2017.



