100 Mitarbeiter in Germaringen sind von den finanziellen Turbulenzen bei Lutz Fleischwaren betroffen

Insolvenz · Die Stimmung in der Betriebsversammlung bei Otto Nocker in Germaringen war am Ende besser als zu Beginn. „Ich glaube, wir können wirklich hoffen“, sagte eine Beschäftigte. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Unternehmensgruppe Lutz Fleischwaren in Landsberg Liquiditätsprobleme hat und einen Insolvenzantrag gestellt hat.



Trotz der Insolvenz läuft der Betrieb bei Otto Nocker in Germaringen wie gewohnt weiter. Bild: Mathias Wild Zum Konzern gehört auch der Fleisch verarbeitende Betrieb in Germaringen, mit 84 festangestellten Beschäftigten und 24 Leiharbeitern der größte Arbeitgeber in der Gemeinde. Dort läuft der Betrieb derzeit uneingeschränkt weiter. Für Hoffnung unter den Mitarbeitern sorgten am Donnerstag die Ausführungen der Vertreter rund um den vorläufigen Insolvenzverwalter Dr. Paul Abel. „In erster Linie gilt es nun, den Mitarbeitern und Geschäftspartnern die Sicherheit zu geben, dass der Geschäftsbetrieb weitergeführt wird“, sagte Dr. Robert Hänel vom Abel-Team aus der Kanzlei Anchor Rechtsanwälte in Augsburg. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 28.04.2017.



