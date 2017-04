Sonthofen im Höhenflug: ERC besiegt Duisburg mit 3:0

Eishockey · Eishockey-Oberligist ERC Sonthofen hat auch Spiel zwei der Play-off-Viertelfinal-Serie gegen die Duisburger Füchse für sich entschieden. Vor 1.900 Zuschauern besiegten die Bulls den Rhein-Ruhr-Club mit 3:0.



ERC Sonthofen Bild: Christoph Specht

Nach der an Chancen armen Anfangsphase tasteten sich die Gastgeber nach und nach an das Tor der Duisburger heran. Ein spielerisches Übergewicht erarbeitete sich aber auch Sonthofen nicht.

Das Plus an Chancen hatten sogar die Füchse – ein glänzend aufgelegter Patrick Glatzel entschärfte aber ein ums andere Mal. In der zweiten doppelten Überzahl schließlich ließ Chris Stanley den ERC mit einem Distanzschuss vor Drittelende jubeln.

Im torlosen Mitteldrittel begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, ehe die Bulls mit sechs Großchancen in zehn Minuten das Kommando übernahmen – ohne aber die Führung zu erhöhen.

Beide Teams nahmen zu Beginn des Schlussdrittels etwas an Tempo raus, ehe Sonthofen wie berauscht die Füchse überrannte. Innerhalb von fünf Minuten trafen Max Hadraschek und Benjamin Kronawitter zum Endstand. Zu Spiel drei reisen die Bulls am Dienstag nach Duisburg.