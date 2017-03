Sonthofen gelingt Sensation - 3:2-Sieg gegen Regensburg

Eishockey · Die Bulls haben es tatsächlich geschafft. Eishockey-Oberligist ERC Sonthofen bezwang den Traditionsclub EV Regensburg im vierten Spiel der Play-off-Serie am Freitagabend mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) und zieht ins Viertelfinale der Vorschlussrunde ein.



ERC Sonthofen gewinnt 3:2 gegen Ravensburg. Bild: Christoph Specht

Vor fast 1.400 Zuschauern starteten beide Teams mit großer Nervosität – vom Sonthofer Sturmlauf der vergangenen Partien war anfangs noch wenig zu sehen. Erst als beide Mannschaften die Aufregung abgelegt hatten, entwickelte sich das von Beginn an erwartete hochklassige Spiel.

Nach fünf Minuten erzielte Fabian Voit nach einem Puckgewinn und sehenswertem Solo die nicht unverdiente Führung für die Oberallgäuer. In der Folge überstanden beide Teams Unterzahl-Situationen in einer Partie, die minütlich an Intensität gewann.

Im Mitteldrittel verloren die Bulls zwar ein wenig den Faden, aber nie die Kontrolle. Gerade als Regensburg am Drücker war, trumpfte ERC-Torhüter Patrick Glatzel auf. Der Lohn: In der 31. Minute erzielte Verteidiger Kames in Überzahl das 2:0 – sechs Minuten später erhöhte Max Hadraschek auf 3:0.

Das späte 1:3 durch die Regensburger 15 Sekunden vor der Schlusssirene sorgte im Schlussdrittel noch einmal für Spannung. Doch mehr als der Anschlusstreffer zweieinhalb Minuten vor Spielende sollte Regensburg nicht mehr gelingen.