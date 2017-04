Sonthofen besiegt die Tölzer Löwen im zweiten Halbfinal-play-off-Spiel mit 4:1

Eishockey · Der ERC ist wieder zurück im Spiel um den Einzug ins Finale der Eishockey-Oberliga. Die Bulls besiegten am Donnerstagabend vor rund 2.000 Zuschauern die Tölzer Löwen mit 4:1. Nach der 3:4-Niederlage am Dienstag in Tölz steht es jetzt 1:1 im Halbfinal-play-off.



Maximilian Hadraschek gewann mit seinen Kollegen das zweite Spiel gegen Bad Tölz mit 4:1. (Archivfoto) Bild: Christoph Specht

Die Oberbayern dominierten zwar die ersten beiden Drittel, aber Sonthofen spielte effektiv und machte die drei ersten Tore in Überzahl. Charly Taft brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung.

Fabio Carciola erhöhte sechs Minuten später auf 2:0. Im zweiten Drittel erhöhten die Gäste das Tempo. Lohn ihrer Bemühungen war der 1:2-Anschlusstreffer durch Jordan Baker in der 24. Minute.

Doch Sonthofen hielt dagegen und ging im letzten Drittel mit 3:1 in Führung. Torschütze in der 50. Minute war erneut Taft. Vier Minuten später machten die Sonthofer den Sack zu und erzielten durch Kapitän George Kink den 4:1-Endstand.

Am Samstag geht es um 19.30 Uhr in Tölz weiter, ehe am Ostermontag, 18 Uhr, beide Teams erneut in Sonthofen aufeinandertreffen. Steht dann immer noch kein Sieger fest, würde das entscheidende fünfte Match am Mittwoch, 19.30 Uhr in Tölz über die Bühne gehen.