Richtungsweisende Spiele für den ESV Buchloe

Eishockey · Wohin geht die Reise des ESV Buchloe? Das ist die Frage, die an diesem Wochenende möglicherweise bereits beantwortet werden kann. Denn wenn die Piraten am Freitagabend ab 20 Uhr zu Hause die Erding Gladiators empfangen, wartet auf beide Teams ein echtes Big-Point-Spiel.



ESV Buchloe Bild: Michael Lindemann

Schließlich können die Piraten mit einem Heimsieg bis auf drei Punkte an den TSV heranrücken, der momentan auf dem heiß begehrten vierten Tabellenrang der Verzahnungsgruppe B steht. Gleichzeitig würde jedoch bei einer Niederlage ein mögliches Viertelfinale für den ESV in weite Ferne rücken.

Für die nötige Spannung ist also gesorgt. Und auch am Sonntag sind die Buchloer wieder im Einsatz, wenn es ab 17.30 Uhr am Bodensee gegen den Oberligisten EV Lindau geht.