Nächster Paukenschlag  ERC Sonthofen siegt auch in Duisburg

ERC Sonthofen Bild: Christoph Specht

Eishockey-Oberligist ERC Sonthofen schreibt sein Frühlings-Märchen fort. Im ersten Spiel des Play-off-Viertelfinals gewannen die Oberallgäuer auswärts bei den Füchsen Duisburg mit 2:1.

In der hitzigen Partie mit insgesamt 48 Strafminuten erzielte Duisburgs Raphael Joly den Ausgleich in doppelter Sonthofer Unterzahl, ehe Simon Sezemsky für den ERC – ebenfalls in Überzahl den Siegtreffer erzielte.

Zum zweiten Duell in der „Best-of-Five-Serie“ empfängt der ERC Sonthofen am Sonntag die Füchse ab 18 Uhr auf dem heimischen Eis in der Hindelanger Straße.