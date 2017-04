Letztes Heimspiel im alten Stadion: ESV Kaufbeuren verliert 3:7 gegen Bietigheim

Eishockey · Mit einer 3:7 (2:2, 1:2, 0:3)-Niederlage im vierten Halbfinal-Spiel gegen die Bietigheim Steelers hat sich der ESV Kaufbeuren aus den Play-offs zur DEL-2-Meisterschaft verabschiedet. Vor 2.600 Zuschauern in der ausverkauften Sparkassen-Arena erwischte der ESVK aber zunächst einen Traumstart und ging durch Max Schmidle nach 71 Sekunden in Führung.



ESV Kaufbeuren Bild: Mathias Wild

Kaufbeuren blieb am Drücker und erhöhte durch den zweiten Treffer von Schmidle auf 2:0 (7. Minute). Mitten in die Drangphase der Allgäuer kamen die Gäste aus Bietigheim dann in Überzahl zum Anschlusstreffer durch Marcus Sommerfeld (8.).

Wie wenig Chancen Bietigheim braucht, zeigten die Steelers gegen Ende des ersten Drittels, als Bastian Steingroß quasi aus dem Nichts zum 2:2 ausglich (20.). Im zweiten Drittel erwischte der ESVK erneut einen Blitzstart. Branden Gracel umspielte Steelers-Torwart Sinisa Martinovic und schob zum 3:2 ein (23.).

Doch wie zuvor kam Bietigheim mit der ersten Chance im zweiten Drittel zum erneuten Ausgleich durch Max Prommersberger (28.). Danach erhöhte Bietigheim den Druck und ging durch Matt McKnight erstmals in Führung (36.).

Im letzten Abschnitt nahm Bietigheim endgültig das Heft in die Hand und schraubte das Ergebnis innerhalb kürzester Zeit in die Höhe. Marcus Sommerfeld (49.), Robin Just (50.) und René Schoofs (51.) erzielten die Treffer zum Endstand von 3:7. Ein vierter Kaufbeurer Treffer wurde von den Unparteiischen nach Studium der Videoaufnahmen nicht gegeben.

Mehr zum Spiel erfahren Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt kostenlos kennenlernen.