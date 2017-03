Ex-Coach des ESV Kaufbeuren Toni Krinner (49) ist tot

Trauer · Der frühere DEL-Coach Anton "Toni" Krinner ist tot. Der Ex-Eishockey-Profi starb am Donnerstagmorgen im Alter von 49 Jahren. Das teilten die Ravensburg Towers aus der Deutschen Eishockey Liga 2 mit. Dort hatte Krinner bis zuletzt als Trainer gearbeitet.



Toni Krinner ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Bild: Patrick Seeger (dpa)

Zuvor war er von Februar bis August 2016 Trainer beim ESV Kaufbeuren, den er vor dem Abstieg aus der DEL 2 rettete. Der gebürtige Bad Tölzer litt seit einigen Jahren an einer schweren Krankheit. In der vergangenen Wochen musste Krinner an der Galle operiert werden.

"Der jähe Tod von Toni stimmt die gesamte Ravensburger Eishockeyfamilie sehr, sehr, traurig", teilten die Towerstars mit. Krinner trainierte von 2007 bis 2010 die Grizzlys Wolfsburg unter ihrem damaligen Namen Grizzly Adams und anschließend bis 2012 die Hannover Scorpions in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Sein größter Erfolg als Trainer war 2009 mit Wolfsburg der Gewinn des damals noch ausgespielten deutschen Pokals.