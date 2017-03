Eishockey: SG Lindenberg/Lindau 1b ist Bayerischer Bezirksliga-Vizemeister

Niederlage · Dieser Gegner war eine Nummer zu groß: Die SG Lindenberg/Lindau 1b hat das Finale um die Bayerische Bezirksliga-Meisterschaft verloren. Die Spielgemeinschaft aus dem Westallgäu musste sich mit 1:10 und 4:6 dem EHC Klostersee geschlagen geben.



SG Lindenberg/Lindau 1b vs EHC Klostersee: SGLL bedankt sich bei den Fans Bild: Florian Wolf

Am Ende überwog aber die Freude über die Vizemeisterschaft. Das erste Duell am Freitagabend war eine klare Sache. Die ersatzgeschwächten Lindenberger, die bis dato kein Spiel in der regulären Spielzeit verloren hatten, kamen auswärts beim letztjährigen Oberligisten mit 1:10 (1:3, 0:2, 0:5) unter die Räder. Nur Marks Olesko traf.

Deutlicher enger ging es im zweiten Spiel am Sonntagabend zur Sache. In der Eissportarena Lindau brachte die Mannschaft von Spielertrainer Matthias Schwarzbart den Favoriten zwischendrin ins Wanken. Am Ende setzte sich dessen große Qualität aber durch. 4:6 (1:1, 2:5, 1:0) hieß es aus Sicht der SGLL. Timo Kronfoth (2), Daniel Pfeiffer und Mike Sabautzki trafen.