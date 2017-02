ESV Kaufbeuren wird Derbysieger: Joker besiegen die Ravensburg Towerstars vor 2261 Zuschauern mit 6:2

Eishockey · Vor einer tollen und begeisterten Kulisse feierte die Mannschaft von Trainer Andreas Brockmann am Freitagabend in der Sparkassen Arena einen verdienten Heimsieg gegen die Ravensburg Towerstars.



ESV Kaufbeuren Bild: Harald Langer

Die Joker, die mit vier kompletten Reihen antreten konnten, starteten von Beginn an sehr druckvoll in die Partie und hatten sogleich gute erste Torabschlüsse zu verzeichnen. Nach einem individuellen Fehler in der Kaufbeurer Defensive konnte die Oberschwaben dann aber aus dem Nichts durch Kilian Keller in der 5. Spielminute den 0:1 Führungstreffer erzielen.

Die Allgäuer zeigten sich aber nur kurz geschockt und ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 13. Spielminute setzte Simon Schütz aus dem eigenen Drittel zu einem sehenswerten Solo an und bediente seinen mitgelaufenen Verteidigungspartner Jannik Woidtke, welcher Jonas Langmann mit einem wuchtigen Schlagschuss in die kurze Ecke zum 1:1 überwinden konnte.

Nur 56 Sekunden später durften die Heimfans dann erneut jubeln. Nach einem sehenswerten Konter über die Stationen Ondrej Pozivil und Joona Karevaara netzte Sami Blomqvist schlussendlich zum 2:1 Führungstreffer für die Joker ein.

Die Wertachstädter spielten sich nach dem Doppelschlag in einen kleinen Rausch und konnten in der 18. Spielminute sogar auf 3:1 erhöhen. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff setze Sami Blomqvist seinen Landsmann Joona Karevaara gekonnt vor dem Gehäuse der Gäste in Szene und letzterer ließ mit einem trockenen Schuss direkt in den Winkel Towerstars Torhüter Jonas Langmann keine Abwehrchance.

Im Mitteldrittel kontrollierten die Kaufbeurer das Spiel über weite Strecken und bereiteten den Gästen mit ihrem aggressiven Forechecking immer wieder sehr große Probleme. Der erste Treffer sollte aber wieder den Ravensburgern gelingen. Adam Lapsansky bezwang Stefan Vajs nach einem Fehler im Aufbauspiel der Hausherren mit einem platzierten Handgelenkschuss in der 30. Spielminute zum 3:2 Anschlusstreffer für die Oberschwaben.

Die Rotgelben schlugen aber schnell zurück. In Überzahl behielt Jere Laaksonen nach einem Schuss von Sebastian Osterloh, welcher im Gewühl vor dem Tor hängen blieb, die Übersicht und bediente den am langen Pfosten völlig freistehenden Michi Fröhlich, der die Scheibe nur noch im leeren Tor zum umjubelnden 4:2 unterbringen musste.

Der Schlussabschnitt glich den ersten beiden Dritteln, mit dem Unterschied, dass sich die deutlich überlegenen Joker keinen Gegentreffer mehr einschenken ließen und ihrerseits sich noch zwei Mal auf die Anzeigetafel brachten.

Jeff Szwez drang nach einem Pass von Max Schäffler über die Außenposition in das Defensivdrittel der Oberschwaben ein und konnte mit einem platzierten Schuss in das lange Toreck den fünften Treffer für seine Farbe markieren.

16 Sekunden vor dem Ende des Spiel belohnte sich die wieder sehr agile vierte Kaufbeurer Sturmreihe für ihre harte Arbeit. Nach einem feinen Zuspiel von Jonas Wolter hatte Daniel Oppolzer vor dem Tor keine Schwierigkeiten den hochverdienten 6:2 Endstand herzustellen.