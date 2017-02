ESV Buchloe: Heim- und Auswärtsspiel gegen Oberliga-Löwen EHC Waldkraiburg

Eishockey · Ein Wochenende mit Playoff-Charakter wartet am fünften und sechsten Spieltag der Verzahnungsrunde auf den ESV Buchloe. Denn zweimal treffen die Piraten auf den selben Gegner, den EHC Waldkraiburg.



ESV Buchloe Bild: Christoph Salger

Am Donnerstagabend geht es für die Freibeuter zu den Löwen (19:45 Uhr), bevor der Oberligist am Sonntag ab 17:00 Uhr seine Visitenkarte in Buchloe abgibt.

Die immer noch punktlosen Piraten stehen dabei schon ein wenig unter Zugzwang, wollen sie die Viertelfinalteilnahme nicht schon frühzeitig aus den Augen verlieren. Die Aufgabe beim letztjährigen Bayernligameister Waldkraiburg könnte dabei aber nicht schwieriger sein.