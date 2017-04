ERC Sonthofen verliert gegen Bad Tölz in einer dramatischen Partie mit 3:4 in der Verlängerung

Sport · Heiko Vogler und Axel Kammerer sollten recht behalten. Sowohl der Trainer des ERC Sonthofen als auch der Coach der Tölzer Löwen sagten voraus, dass das dritte Halbfinal-play-off-Spiel „eine ganze enge Kiste und wieder hochdramatisch wird“.



In einer hochdramatischen Partie verloren die Sonthofer das dritte Halbfinal-play-off-Spiel am Samstag in Tölz mit 3:4. Bild: Christoph Specht

In einer heiß umkämpften Partie mussten sich die Sonthofer Bulls in der Verlängerung vor 3500 Zuschauern mit 3:4 geschlagen geben, nachdem es nach 60 Minuten 3:3 gestanden hatte. Das Tor für die Tölzer fiel in der 16. Minute der overtime durch Julian Kornelli.

Die Sonthofer gingen konzentriert zu Werke und führten nach fünf Minuten durch zwei Tore von Simon Sezemsky mit 2:0. Doch die Löwen schlugen im zweiten Drittel zurück. Innerhalb von zwei Minuten machten sie den Ausgleich durch Johannes Sedlmayr und Franz Mangold in der 21. Und 22. Minute.

Im letzten Drittel waren wieder die Sonthofer an der Reihe und legten vor. Nach 36 Sekunden war Maximilian Hadraschek zur Stelle und brachte die Sonthofer mit 3:2 in Führung. Mit einem Überzahl-Tor (Benamin Kronawitter verbüßte eine Zwei-Minuten-Strafe) glichen die Tölzer in der 47. Minute wieder aus.

Sonthofen machte in den verbleibenden zehn Minuten noch einmal mächtig Druck. Aber Löwen-Goalie Janka hielt die Gastgeber im Spiel. Es blieb beim 3:3. Die Tölzer waren in der overtime das bessere Team und hatten mehr Chancen.

Nach 15 Minuten gelang ihnen der Siegtreffer. Damit steht es in der „Best-of-Five-Serie“ 2:1 für die Löwen. Am Montag, kommt es zur vierten Begegnung. Um 18 Uhr erwarten die Bulls die Tölzer im Sonthofer Eisstadion.