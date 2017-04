ERC Sonthofen verliert erstes Playoff-Halbfinalspiel in Tölz mit 3:4

Eishockey · Der Siegeszug der Sonthofer Bulls wurde vorerst gestoppt. Gestern Abend verlor die Truppe von Coach Heiko Vogler die erste Partie im Oberliga-Play-off-Halbfinale in der „Best-of-five-Serie“ mit 3:4 bei den Tölzer Löwen vor über 2600 Zuschauern. Am Donnerstag steigt in Sonthofen die nächste Partie. Anpfiff ist um 20 Uhr.



Die Oberallgäuer versteckten sich nicht und hielten sich an die Marschroute von Coach Vogler, der vor der Partie versprach hatte, dass seine Mannschaft leidenschaftlich dagegen halten und versuchen werde, Strafzeiten zu vermeiden. Dies gelang auch in den ersten 20 Minuten, während Tölz eine Zweiminuten-Strafe kassierte. Sonthofen kam gut in die Partie und ging bereits in der dritten Minute durch einen Treffer von Charly Taft in Führung. Die Vorarbeit hatte Vladimir Kames geleistet.

Die Antwort der Gastgeber kam in der 12. Minute. Maximilian Hörmann erzielte den Ausgleich für die Gastgeber. Beide Teams hatten in einer hochklassigen Partie, in der beide Mannschaften um jeden Puck kämpften, noch weitere Chancen. Doch sowohl Patrick Glatzel als auch sein Gegenüber Anian Geratsdorfer konnten sich auszeichnen. Das erste Drittel verlief ausgeglichen. Sonthofens Defensive stand sicher und in der Offensive suchten die ERC-Stürmer konsequent den Abschluss.

Für die gute Stimmung im Tölzer Stadion sorgten auch die mitgereisten Sonthofer Fans, die sich lautstark bemerkbar machen. Auch zweiten Drittel waren die Sonthofer ein gleichwertiger Gegner und steckten nie auf. Sowohl der ERC als auch die Löwen spielten mit hohem Tempo weiter. Das große Engagement der Bulls wurde mit der 2:1-Führung durch Martin Guth in der 30. Minute auf Vorlage von Christ Stanley belohnt. In der körperbetonten Begegnung mussten neben zwei Tölzer Spielern mit Simon Sezemsky und Daniel Rau auch zwei Sonthofer Spieler auf die Strafbank, was jedoch ohne Folgen blieb. Nachdem beide Teams mehrere Chancen ungenutzt ließen, gelang Tölz kurz vor Drittelende der Ausgleich. Aus dem Gewühl heraus erzielte Franz Mangold den 2:2-Zwischenstand.

Im letzten Drittel ging Tölz nach 23 Sekunden durch Stefan Reiter in Führung. Doch Sonthofen schlug zurück. Maximilian Hadraschek erzielte in der 48. Minute den 3:3-Ausgleich. Bis zum Drittelende fiel kein Treffer mehr. Danach ging es in die Verlängerung. Hier waren die Tölzer das glücklichere Team. In der dritten Minute der overtime erzielten sie den Siegtreffer zum 4:3.