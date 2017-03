Die Jungs brennen  Play-off-Kracher beim ERC Sonthofen

Eishockey · Sie verblüffen die Konkurrenz. Sie verblüffen die Fans. Nur die Bulls selbst sind nicht überrascht. Nach beispielloser Aufholjagd seit Weihnachten kommt Eishockey-Oberligist ERC Sonthofen zur heißen Phase richtig in Fahrt.



ERC Sonthofen Bild: Christoph Specht

Die Oberallgäuer empfangen am Freitag den EV Regensburg zu Spiel vier der Play-offs im heimischen Eisstadion. Ab 20 Uhr wollen die „Schwarz-Gelben“ die faustdicke Überraschung perfekt machen.

Denn nicht weniger wäre ein Viertelfinal-Einzug gegen den Traditionsklub aus der Oberpfalz. „Kaum einer hätte uns so eine Serie nach dem Saisonbeginn zugetraut. Aber ich habe immer an die Jungs geglaubt, und es freut mich, dass wir es jetzt allen zeigen“, sagt ERC-Trainer Heiko Vogler vor Spiel Nummer vier.

Immerhin zeigten seine Schützlinge sowohl bei den Auswärtssiegen (1:0 und 3:0) als auch bei der 3:4-Heimpleite gegen den EVR teils berauschende Leistungen – und die Zuschauer honorieren das.

Klagte man zum Ende der Meisterrunde gegen Spitzenreiter Selb noch über den Negativrekord von 386 Zuschauern, strömten vergangenen Sonntag schon über 1.130 Fans ins Stadion. „Es ist schön, dass wir jetzt so eine große Unterstützung bekommen“, sagt Vogler und ergänzt: „Das ist die heiße Zeit im Eishockey, und unsere Jungs brennen.“ Dennoch ist der 33-Jährige bemüht, dass seine Schützlinge „nicht überdrehen“.

Dafür ziehen die „Bullen“ einen Trumpf. Publikumsliebling Marc Sill führt sein Team am Freitagabend aufs Eis. Der 27-Jährige, der sich kurz nach Weihnachten schwer an der Schulter verletzt hatte, läuft gegen Regensburg erstmals wieder auf. Vogler ist sicher: „Es ist unsere Zeit. Das Ganze kann nur in eine Richtung ausgehen.“