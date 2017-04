Der ERC Sonthofen hat es nicht geschafft: Die Bulls verlieren gegen Tölz am Montagabend mit 1:4

Eishockey · Die Eishockey-Saison ist für den ERC Sonthofen beendet. Die Truppe von Coach Heiko Vogler verlor am Montagabend vor 1.800 Zuschauern das vierte Halbfinal-play-off-Spiel mit 1:4 gegen die Tölzer Löwen.



Enttäuschung herrschte bei Maximilian Hadrachek (links) und Fabian Voit nach der 1:4-Niederlage gegen Tölz. Bild: Christoph Specht

Mit dem Sieg feierten die Oberbayern den dritten Erfolg der „Best-of-Five-Serie“ und stehen im Finale um die Oberliga-Meisterschaft.

Den beiden Teams merkte man den Kräfteverschleiß an. Sie spielten nicht mehr so temporeich und hochklassig wie noch in den beiden vergangenen Partien. Vor allem dem ERC fehlte die Power.

Tölz war in den ersten 20 Minuten das bessere Team und hatte mehr Chancen. Den Gästen gelang in der 14. Minute nach doppelter Überzahl (Sonthofens Vladimir Kames und Daniel Rau saßen auf der Strafbank) die Führung durch Klaus Kathan.

Stefan Reiter erhöhte kurz vor dem Drittelende auf 2:0 als ERC-Stürmer Chris Stanley eine Zwei-Minuten-Strafe verbüßte. Die Bulls gaben nicht auf, hatten zahlreiche Chancen, aber Tölz machte in der 37. Minute das 3:0.

Im Schlussdrittel verkürzte Marco Sternheimer in der 48. Minute auf 1:3, doch kurz darauf machte Tölz den Sack zu und erzielte den 4:1-Endstand.