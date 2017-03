Acht Allgäuerinnen kämpfen bei WM um Klassenerhalt

Eishockey · Ein konkretes Ziel lässt er sich nicht entlocken. Und doch klingen die Aussagen von Benjamin Hinterstocker, dem Trainer der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft, für die Weltmeisterschaft ehrgeizig: „Wir wollen immer das Gleiche: Erfolgreiches Eishockey spielen – also Spiele gewinnen. Und zwar so viele wie möglich.“



Fraueneishockey Vorbereitung auf die WM 2017 in Füssen. Von links: Jennifer Harss, Nicola Eisenschmid, Daria Gleissner, Carina Strobel und Franziska Albl. Bild: Erwin Hafner

Ab Freitag, 31. April, kämpft Hinterstocker mit seinem Team in Plymouth/USA in der Top-Division um den Klassenerhalt. Aufsteiger Deutschland hatte sich im Vorjahr in der zweitklassigen Division I den Titel gesichert.

Damit kehrte das Team in die höchste Klasse zurück und startet dort mit dem Spiel gegen die schwedische Auswahl (21.35 Uhr unserer Zeit).