Fußball-Landesliga: FC Wangen gewinnt Derby in Maierhöfen mit 1:0

Sieg · Der FC Wangen hat das Westallgäuer Derby in der Fußball-Landesliga beim SV Maierhöfen-Grünenbach mit 1:0 (0:0) gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Mario Vila Boa vor 600 Zuschauern kurz vor dem Schlusspfiff.



SV Maierhöfen gegen den FC Wangen Bild: Manfred Sendlinger

Die Mannschaften trafen erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander. Und Aufsteiger Maierhöfen machte dem noch ungeschlagenen Verbandsliga-Absteiger ordentlich zu schaffen. Vor allem zwischen der 30. und 40. Minute war Wangen fast ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt.

Mit zunehmender Spieldauer bekam Wangen allerdings die Kontrolle über das Spiel. In der Schlussviertelstunde hatte der Aufstiegsanwärter einige gute Möglichkeiten – und spätestens nach der gelb-roten Karte gegen Maierhöfens Benjamin Knapp (86.) lag ein Sieg für die Gäste in der Luft. Den stellte Mario Vila Boa mit einem 20-Meter-Schuss in den Winkel in letzter Minute sicher (90.).