Vom Vorspringer zum Rennleiter: Michael Neumayer hat besondere Erinnerungen an die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf

Skifliegen · Zur Skiflugschanze in Oberstdorf hat Michael Neumayer eine ganz besondere Beziehung. Dort hat er erstmals in seiner Laufbahn die magische Marke von 200 Metern geknackt.



Michael Neumayer sagt, er habe sich – wie hier 2010 – auf der alten Oberstdorfer Skiflug-Schanze immer wohlgefühlt. Bild: Ralf Lienert

Als Vorspringer im Jahr 2004. „Ich bin damals auf 202 und 203 Meter gesegelt. Das sind Momente, die man sein ganzes Leben nicht mehr vergisst“, erzählt der 38-Jährige, der mittlerweile mit seiner Familie in Fischen lebt.

Auch am Wochenende wird er in Oberstdorf mitmischen. Allerdings nicht mehr als Sportler. Er hat bei der Premiere des Skiflug-Weltcups auf der umgebauten Heini-Klopfer-Schanze als Rennleiter die Fäden in der Hand. „Eine spannende Aufgabe. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt“, meint Neumayer.