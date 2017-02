Talente aus Deutschland messen sich bei Jugend trainiert für Olympia in Nesselwang und Füssen

Winterfinale · In Nesselwang und Füssen fiebern die Organisatoren dem Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia und „Jugend trainiert für Paralympics“ entgegen. Ab Sonntag sind über 800 junge Sportler aus Schulen in Deutschland zu Gast im südlichen Ostallgäu und suchen in drei Disziplinen ihre Besten.



Jugend trainiert für Olympia in Nesselwang und Füssen Bild: Manfred Schweinberg Ein Überblick: Vergabe Nesselwang und das Bundesfinale: Das passt, findet Franz Erhart. „Die Veranstaltung ist geradezu zugeschnitten auf den Ort“, sagt der Bürgermeister. Das habe sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, schließlich habe Nesselwang bereits mehrfach das Bundesfinale und auch das Landesfinale Jugend trainiert für Olympia ausgetragen – mit Erfolg, so auch zuletzt vor zwei Jahren. „Alle sind immer gerne zu uns gekommen.“ Und die Marktgemeinde sei gerne Gastgeber gewesen. „Die Veranstaltung ist enorm wichtig für uns: Aus sportlicher genauso wie aus touristischer Sicht“, sagt Erhart. Der Werbewert für den Markt sei unbezahlbar. „Selbst in Kiel wird gerade über Nesselwang berichtet“, sagt Pirmin Joas, Leiter der Tourist-Info. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe unserer Zeitung vom 18.02.2017.



