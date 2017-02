Stefan Kraft gewinnt Skifliegen in Oberstdorf mit viel Gefühl

Skifliegen · Was war das für eine Skiflug-Party an der umgebauten Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf: Fast 19.000 Zuschauer jubelten mit den besten Springern der Welt. Und sie erlebten einen packenden Wettkampf, den am Ende der Österreicher Stefan Kraft mit zwei Sprüngen auf 227,5 und 218 Meter für sich entschied.

Bilderstrecke: 38 Bilder Skiflug-Weltcup Oberstdorf Samstag

Skifliegen in Oberstdorf - Skiflug Weltcup - Sieger Stefan Kraft vor Andreas Wellinger und Kamil Stoch - Feuer bei der Siegerehrung für Alfons Hörmann, Dr. Franz Steinle und Laurent Mies Bild: Ralf Lienert Er profitierte dabei von Bonuspunkten aufgrund eines kürzeren Anlaufs und schlechterer Windverhältnisse. Denn eigentlich gelangen einem Deutschen die weitesten Sätze des Tages: Andreas Wellinger stellte im ersten Durchgang mit 234,5 Metern sogar einen neuen Schanzenrekord auf, im zweiten Sprung kam er auf 222,5 Meter. Letztlich reichte es trotzdem nur zu Rang zwei. Dem 21-Jährigen war es egal. Er strahlte dennoch über da ganze Gesicht. „Ich hatte lange nicht mehr so viel Adrenalin im Körper. Ich konnte meinem Schanzenrekord schon die letzten Meter in der Luft genießen. Die Stimmung war gigantisch“, sagte er. Am Sonntag ab 15 Uhr steht der zweite Einzelwettbewerb in Oberstdorf auf dem Programm.