Sonthofenerinnen wollen den Zweitliga-Titel

Volleyball · Spannung pur in der zweiten Volleyball-Bundesliga der Frauen. Die Entscheidung über den Meistertitel fällt am heutigen Samstag ab 19 Uhr. Mit einem Sieg beim Tabellensechsten Rote Raben Vilsbiburg II können die Allgäu-Strom-Volleys aus Sonthofen den Meistertitel unter Dach und Fach bringen.



Sabrina Karnbaum von den Allgäu-Strom Volleys Sonthofen verspricht: „Wir sind hoch motiviert und geben noch mal alles, um den Sack in Vilsbiburg endgültig zuzumachen.“ Bild: Erwin Hafner

Straucheln die Allgäuerinnen, heißt der Meister vermutlich VC Printus Offenburg. Die Baden-Württembergerinnen sind in Lauerstellung und können mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten TG Bad Soden noch an Sonthofen vorbeiziehen. Die Sonthoferinnen wissen, dass ein Erfolg in Vilsbiburg kein Selbstläufer wird.

Bereits im Hinspiel Anfang Oktober musste man sich den Niederbayern geschlagen geben. Dies war eine von bisher drei Niederlagen der Sonthofer Frauen, die bisher trotz vieler Verletzungssorgen eine hervorragende Saison hinlegten. Dennoch herrscht große Zuversicht im Lager der Allgäuerinnen.