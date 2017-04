Skilift und Sprungschanze in Weiler abgebaut

Wintersport · Etliche Weilerer haben hier das Skifahren gelernt. Die Springen haben hunderte Zuschauer in ihren Bann gezogen. Nun ist ein großes Stück heimischer Wintersportgeschichte verschwunden. Eine Fachfirma hat innerhalb von zehn Tagen den Skilift am Goißebuckel in Weiler und die zugehörige Alemannenschanze abgebaut.



Der Schanzenlift am Goißebuckel in Weiler ist abgebaut worden. Etliche Weilerer hatten hier einst das Skifahren gelernt. Bild: Matthias Becker Von der Anlage ist bis auf die Fundamente im Boden nichts mehr zu sehen. „Ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Aber es ist ja auch einige Zeit seit der Stilllegung vergangen“, sagt Franz Kleiner. Als langjähriger Betriebsleiter, Skilehrer, Leiter der Skiabteilung und schlicht „Mädchen für alles“ war der Name des 68-Jährigen unmittelbar mit der Anlage verknüpft. Viel Herzblut und unzählige Arbeitsstunden hat er dort investiert. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe des Westallgäuers vom 05.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper