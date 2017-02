Ski-Ass Tina Geiger aus Oberstdorf macht sich nackig

Fotoshooting · Zum Auftakt der Alpinen Ski-WM in St. Moritz vom 6.-19. Februar hat sich die Oberstdorferin Christina Geiger für den Playboy frei gemacht. Sie ist das Covergirl für die März-Ausgabe des Magazins.



Christina Geiger für den Playboy Bild: Irene Schaur für Playboy März 2017

Dabei stand die WM-Teilnahme der 27-jährigen Anfang des Jahres noch auf (wortwörtlich) wackeligen Beinen.

Nach einer Knie-OP und Reha stand die Oberstdorferin erst Anfang September 2016 wieder auf Ski - und fuhr in den ersten Rennen oft hinterher. Erst am 10. Januar qualifizierte sie sich für die WM nach ihrem achten Platz beim Nachtslalom in Flachau/Österreich.

Weitere Motive exklusiv nur unter: www.playboy.de/stars/sport/christina-geiger

Mehr Infos und Fotos finden Sie morgen in der Allgäuer Zeitung und auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Donnerstagsausgabe unserer Zeitung vom 09.02.2017, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.