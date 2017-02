Silber und Bronze für deutsche Skispringer in Lahti - Katharina Althaus aus Oberstdorf kann Titel nicht verteidigen

Weltmeisterschaft · Das deutsche Medaillenfestival in Lahti wurde auch am Samstag fortgesetzt. Nach dem Dreifach-Triumph der Kombinierer und dem Weltmeistertitel für Skispringerin Carina Vogt standen auch die DSV-Skispringer nach dem Wettbewerb auf der Normalschanze wieder zu zweit auf dem Podest.

Bilderstrecke: 21 Bilder Nordische Ski-WM Lahti Tag 4



Skispringen der Herren von der Normalschanze: Es siegt der Österreicher Stafen Kraft vor Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler aus Deutschland. Bild: Ralf Lienert

Hinter dem neuen Weltmeister Stefan Kraft aus Österreich gewann der Ruhpoldinger Andreas Wellinger Silber und Markus Eisenbichler vom TSV Siegsdorf Bronze.

Mit Richard Freitag als Neuntem landete ein weiterer der deutschen Skispringer in den Top Ten. Stephan Leyhe rundete als 13. den starken DSV-Auftakt ab. Karl Geiger vom SC Oberstdorf, der Leye in der mannschaftsinternen Ausscheidung noch unterlegen war, und sich zwei Tage mit einer fiebrigen Halsentzündung plagte, kann laut Mannschaftsarzt Florian Porzig (Fischen) ab Montag wieder am Training teilnehmen.

Nach dem Skispringen der Männer hat der Deutsche Skiverband die vier Springer für das Mixed-Team am Sonntag ab 16.30 Uhr bekannt gegeben. Wie erwartet muss Titelverteidigerin Katharina Althaus vom SC Oberstdorf der Bayersbronnerin Svenja Würth den Vorzug lassen. Althaus war am Freitag Achte geworden, Würth lag zwei Ränge davor auf Platz sechs. Damit startet die Mixed-Staffel in folgender Reihenfolge: Carina Vogt, Markus Eisenbichler, Svenja Würth und Andreas Wellinger.