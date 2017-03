Rekordkulisse in Sonthofen  1280 Zuschauer bei Volleys-Sieg

Volleyball · Der Titel ist zum Greifen nahe, drei „Große“ des Sonthofer Sports verabschieden sich und der Kapitän des Zweitliga-Spitzenreiters unterschreibt einen neuen Vertrag – vor einer historischen Kulisse.

Volleyball In der Allgaeu Sporthalle in Sonthofen. AllgaeuStrom Volleys vs DJK Sportbund Muenchen-Ost (3:1) Bild: Dominik Berchtold

Nie sahen mehr Menschen eine Volleyball-Partie in Sonthofen als beim jüngsten Heimspiel der Allgäu-Strom Volleys Sonthofen gegen die DJK München Ost. 1280 Zuschauer verwandelten die Allgäu-Sporthalle in der Kreisstadt in ein Tollhaus.

Dabei geriet der 3:1 (25:14, 25:7, 22:25, 25:19) des Tabellenführers gänzlich in den Hintergrund. „Es ist atemberaubend, welche Atmosphäre so viele Menschen versprühen können. So etwas haben wir in Sonthofen noch nie erlebt“, sagte der Marketing-Chef der Volleys, Oliver Späth.