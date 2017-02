Offensiv-Power für die Allgäu Comets: Dario Dobrolevski (23) aus Österreich verstärkt Angriff der Kemptener

Neuzugang · Dario Dobrolevski kommt vom AFL-Team der Mödling Rangers zu den Allgäu Comets. Zuvor spielte er sechs Jahre für die Carinthian Lions. Der gerade 23 Jahre alt gewordene Widereceiver spielte eine beeindruckende Saison in der höchsten Liga Österreichs. Gleich in der Woche 1 wurde er zum „Player of the week“ ernannt.



Dario Dobrolevski Bild: Allgäu Comets Dario kann trotz seiner jungen Jahre schon auf einige Erfolge zurückblicken. So spielte er zwei Jahre im U19 Nationalteam und auch im U19 European Allstar Team. Mit dem jungen und talentierten Österreicher wird die Offense der Allgäu Comets noch unberechenbarer und vielseitiger. Auch nimmt er durch seinen europäischen Pass keinen „A“ Spot im Angriff ein. Seine Saison 2016 kann sich sehen lassen. In 10 Spielen fing er 57 Pässe für 938 Yards und 15 Touchdowns. Demnach kein Wunder, dass er zum AFL Offense MVP 2016 gewählt wurde. „Der einzige Award der nicht an die beiden Austrian Bowl Teams geht ist jener des Offensive Players, der an den wohl spektakulärsten Spieler der AFL Saison 2016 geht. Dario Dobrolevski hat mit seinen akrobatischen Catches nicht nur die Fans begeistert, sondern war mit 15 Touchdowns auch Haupttatverdächtiger bei den vier Saisonsiegen der Rangers.“ (Zitat Football-Austria.com) Der 1,88m große und 95 kg schwere Receiver freut sich bereits auf das Allgäu. „Die Comets haben bereits jetzt schon sehr viel für mich getan damit ich bei ihnen spielen kann, daher habe ich mich für den Wechsel nach Kempten entschieden“, so der sympathische Kärntener. Headcoach Brian Caler freut sich bereits über seinen Neuzugang: „Dario ist ein sehr talentierter Spieler. Seine athletischen Fähigkeiten bringen uns ein enormes Potential für Big Plays, was uns sehr freut! Er wird eine großartige Unterstützung zu Christian Hafels sein. Als Coach kannst du nur froh sein, so einen talentierten Spieler zu haben. Und dies dann noch gegenüber unserem enormen Talent Christian Hafels.“ Die Allgäu Comets freuen sich, Dario in Kempten begrüßen zu dürfen.