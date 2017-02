Nordische Ski-WM: Hanna Kolb vom SC Buchenberg erreicht mit Rang elf ihr bestes Sprintergebnis der Saison

Reaktionen der Athleten · Besser als erwartet sind die deutschen Langläufer im finnischen Lahti in die Nordische Ski-WM gestartet. Hanna Kolb vom Skiclub Buchenberg schaffte im Klassiksprint mit Rang elf ihr bestes WM-Einzelergebnis.

Hanna Kolb (Nr. 6) aus Buchenberg wurde im Halbfinale elfte. Bild: Ralf Lienert

Auch Debütantin Sofie Krehl vom SC Oberstdorf überzeugte mit einem zwölften Platz im Prolog. Am Ende sprang für die nachnominierte 21-jährige Allgäuerin Rang 17 heraus. Wir haben am Donnerstagabend nach dem Rennen Reaktionen eingeholt:

Platz 11: Hanna Kolb Die 25-Jährige, die gestern ihren ersten und gleichzeitig letzten WM-Einsatz hatte, war im Ziel überglücklich. „Das Halbfinale war mein Minimalziel, als ich das geschafft habe, war ich schon brutal erleichtert und auch stolz, in die Top 12 zu laufen. Denn es sind ja auch einige prominente Namen, die heuer auf dem Podium standen, nicht ins Halbfinale gekommen.“

Für die Buchenbergerin war sogar ein besseres Abschneiden möglich: „An der ersten 180-Grad-Kurve, an der die Läuferinnen vor mir etwas gebummelt haben, hätte ich links vorbeigehen können. Aber das sind Entscheidungen innerhalb von einer Zehntelsekunde. Da liegst du mal falsch, das andere mal wieder richtig.“ Auch der Sportliche Leiter Andreas Schlütter war zufrieden: „Hanna hat beim Saisonhöhepunkt ihr bestes Resultat eingefahren. Was will man mehr.“