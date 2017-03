Mammut-Aufgabe: 1. FC-Sonthofen-Präsident Schmidle zieht Bilanz

Interview · Viel größer hätten die Fußstapfen kaum sein können. Am 29. Februar 2016 übernahm Matthias Schmidle das „Zepter“ beim 1. FC Sonthofen, nachdem Josi Kreuzhagen nach über 20 Jahren als Präsident zurückgetreten war.



Ein Jahr ist seither vergangen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Fußball-Bayernligisten, bei der Schmidle turnusmäßig im Amt bestätigt wurde, zog der 42-Jährige Bilanz. Im Interview spricht der Präsident über Planbares und Unplanbares, über Herausforderungen und Träume mit dem FCS.

Herr Schmidle, wie fällt Ihre Bilanz zum „Einjährigen“ als Präsident aus?

Matthias Schmidle: Aufregend, spannend, viel zu tun. Wir haben viele Dinge umstrukturiert und haben einiges verändert. Wir haben versucht, neue Wege zu gehen und gezielt Highlights zu setzen. Ich hoffe, dass wir den Verein für die Zukunft so aufstellen, dass wir sportlich im Herren- und im Jugendbereich erfolgreich sind.

Sie sprachen davon, dass Sie sich die Arbeit etwas anders vorgestellt haben. Wie meinen Sie das?

Schmidle: Dabei geht’s mir in erster Linie um die Größenordnung des Vereins und was alles dahinter steckt. Das ist schon eine Mammut-Aufgabe. Das war in diesem Umfang für mich als Sportlicher Leiter zuvor nicht so deutlich erkennbar. Aber es war so oder so eine tolle Aufgabe für mich, dieses Amt zu übernehmen.