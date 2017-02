Luca Wilhelmi (19) ist der Hoffnungsträger des 1. SC Kempten

Squash-Bundesliga · Der 1. SC Kempten hat sich in der Squash-Bundesliga Süd etabliert. Für einen Platz im vorderen Tabellendrittel der Neuner-Liga reicht es zwar noch nicht. Dafür ist die Konkurrenz dort zu stark. Doch dahinter müssen die Allgäuer keine Mannschaft fürchten.



Luca Wilhelmi Bild: Erwin Hafner

Und mit dem Abstieg hatte die Mannschaft um den Vorsitzenden Dietmar Jürschik in dieser Saison rein gar nichts zu tun. Am vorletzten Doppelspieltag zeigte der 1. SC mit seinem Kapitän Jürgen Martin beim 2:2 in eigenen Courts gegen Yellow Dot Maintal eine starke Vorstellung und sicherte sich den Zusatzpunkt aufgrund der mehr gewonnenen Sätze.