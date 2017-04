Klettern · Fabian Buhl klettert die Tage in Franken. Er spult viele schwere Routen nacheinander ab, bis ihm die Unterarme brennen. Denn der 26-Jährige aus Oberstaufen trainiert auf sein nächstes großes Projekt hin.



Sportklettern: Fabian Buhl aus Oberstaufen. Bild: Fabian Buhl

Allzu viele Details will er darüber noch nicht verraten, doch bereits die Eckdaten machen klar, dass es um Großes geht: Für eine Aktion in der weltberühmten Eiger-Nordwand veranschlagt er fünf bis sechs Tage. Für diese Kletterei benötigt er ausdauernde Kraft in den Armen – daher sein Training in Franken.