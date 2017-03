In Bolsterlang findet am Wochenende ein 80er-Jahre-Tag für Wintersportler statt

Aktion · Es soll ein Spaß für alle werden, die ein Faible für Mode und Musik der 80er-Jahre haben. Am Samstag können Skifahrer in Bolsterlang in knallbuntem Ski-Outfit und Retro-Skiern ganz in der Tradition des schrillen Jahrzehnts die Piste hinunterfahren.



Schon im vergangenen Jahr hat sich Michael Hechtl mit Freunden zu einem 80er-Jahre-Skitag in Bolsterlang getroffen. Dieses Jahr organisiert er die Veranstaltung für ein größeres Publikum. Bild: Michael Hechtl Dazu tönt die passende Musik von Pop-Ikonen wie Madonna, Modern Talking und Wham! aus den Lautsprechern. Wer im 80er-Jahre-Stil kommt, zahlt für den Tagespass zehn Euro. Organisiert wird der Tag vom 28-jährigen Bolsterlanger Michael Hechtl: „Ich mag den Style der 80er-Jahre. Außerdem ist da das Skifahren so richtig groß geworden“, sagt er. Schon in den vergangenen beiden Jahren hat er mit seinen Freunden das Jahrzehnt beim Skifahren wieder aufleben lassen, am Nebelhorn, in Andermatt und schon in Bolsterlang. In grellen Skioveralls, Leggings und Stirnbändern sind sie dort die Hänge hinuntergebrettert: „Das war eine Mordsgaudi“, sagt Hechtl. Und so kam ihm die Idee, diesen Tag für ein größeres Publikum anbieten zu können. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 24.03.2017.



