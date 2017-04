Hossa: Abt-Team aus Kempten gewinnt Formel E in Mexico

Sport · Beim vierten Lauf der Formel E holte das Kemptener Team Abt Schaeffler Audi Sport in Mexiko seinen ersten Saisonsieg. Nach einem dramatischen Rennen raste Lucas di Grassi in einem Elektroflitzer als Erster über die Ziellinie.

Bilderstrecke: 24 Bilder ABT Kempten bei der Formel E in Mexiko



Formel E 2016/2017 Mexico City Bild: ABT Sportsline

Sein Teamkollege Daniel Abt fuhr auf Platz sieben. Nach Gastspielen in Asien, Afrika sowie Süd- und Nordamerika kommt die Formel E jetzt nach Europa: Am 13. Mai wird der fünfte Lauf in Monaco ausgetragen. Lucas di Grassi reist mit einem Rückstand von fünf Punkten als Tabellenzweiter ins Fürstentum.