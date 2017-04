Guido Tschugg radelt aufs Podium

Strei.tschugg · Der aus Altusried stammende Mountainbike-Profi Guido Tschugg brachte vom Weltcuprennen in Mt. Sainte Anne (Kanada) als Drittplatzierter Edelmetall nach Hause.



Mountainbike: Profi Guido Tschugg aus Frauenzell

Die mit Steinfeldern gespickte WM-Strecke von 2010 war durch starke Regenfälle ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden, sodass den Fahrern einiges an fahrerischem Können abverlangt wurde. Eng wurde es für Tschugg im Achtelfinale, als er in Führung liegend zu viel riskierte und stürzte. Dennoch erreichte er das Viertelfinale und fuhr souverän ins Finale wo er sich lediglich Weltmeister Jared Graves (Australien) und Vizeweltmeister Roger Rinderknecht (Schweiz) geschlagen geben musste.