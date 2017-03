Extremsportler hadern in Füssen mit niedrigen Temperaturen

Hindernislauf · Kalt war’s. Nass war’s. Und schmutzig obendrein. Von den Frühlingsboten der vergangenen Tage war nichts übrig, als sich am Samstag bei eisig kaltem Wind 685 Teilnehmer in Füssen am „Allgäu-Man“ beteiligten, einem Extremsport-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer auf einer etwa 20 Kilometer langen Strecke zahlreiche Hindernisse überwinden mussten.

Bilderstrecke: 118 Bilder AllgäuMan Hindernislauf in Füssen

Über 600 Teilnehmer quälten sich beim Allgäuman in Füssen durch die Kälte und den Matsch des Forggensees Bild: Peter Samer „Ein eher ungutes Wetter“, kommentierte ein älterer Teilnehmer die äußeren Bedingungen. Dennoch tauschte er die Gemütlichkeit des heimischen Sofas mit den widrigen Verhältnissen und den Schlammlöchern am Forggensee. Wer konnte, zog den Reißverschluss seiner Jacke bis unters Kinn hoch. Die Krampusse, die sich auf einzelnen Streckenabschnitten immer wieder den Läufern in den Weg stellten, waren mit ihren zotteligen Gewändern noch am besten bekleidet. Coffee to go, heißer Kaffee im Pappbecher, war nicht nur der Renner im Publikum, sondern auch bei den Teilnehmern eine willkommene Wärmequelle. Mehr über den dritten AllgäuMan in Füssen erfahren Sie in der Montagsausgabe unserer Zeitung vom 27.03.2017.



