Ein Schritt zum Titel: Sonthofens Handballer vor der Krönung

Erfolg · Es könnte der größte Erfolg der 2000er Jahre werden. Die Rechnung ist leicht: Gewinnen die Handballer des TSV Sonthofen am Sonntag das Gipfeltreffen der Bezirksliga gegen Bad Tölz, holen sie den Titel.



Die erste Mannschaft der Herren des TSV Sonthofen Handball kann am Wochenende den Meistertitel in der Bezirksliga holen. Von links: Lukas Fröhlich (73), Dominik Waldmann, Laurenz Lakotta Bild: Christoph Specht

Ab 17 Uhr fordert der Spitzenreiter den Zweitplatzierten in der Allgäu-Sporthalle. Den Aufstieg haben die Schützlinge von Sven Heldt bereits in der Tasche – nun soll die Krönung her. „Motiviert sind wir alle, das ist klar. Wir wollen das Ding schnell fixmachen.

Wenn wir Meister werden sollten, war das kein Selbstläufer – immerhin hatten wir ein paar Wackler“, erinnert sich Gladyschew: „Aber jetzt, so kurz davor, wollen wir es durchziehen. Und ungeschlagen den Titel holen.“