ESV Kaufbeuren erwartet am Sonntag den EHC Bayreuth

Eishockey · Langsam aber sicher befindet sich die DEL2 und somit auch der ESVK auf dem Endspurt der 52 Spieltage andauernden Hauptrunde. Am Wochenende stehen für die 14 Mannschaften die Spieltage 41 und 42 auf dem Programm.



Eishockey Bild: Ernst Mayer

Der ESV Kaufbeuren muss dabei am Freitagabend um 19:30 Uhr beim amtierenden DEL2 Meister Kassel Huskies antreten. Am Sonntag um 17:00 Uhr ist dann der EHC Bayreuth in der heimischen Sparkassen Arena zu Gast. Tickets für das Heimspiel gegen Bayreuth können online unter tickets.esvk.de, in der Geschäftsstelle des ESV Kaufbeuren sowie in allen weiteren Vorverkaufsstellen und an den Abendkassen vor dem Spiel erworben werden.

ESVK Trainer Andreas Brockmann kann am Wochenende dabei wieder auf sechs Verteidiger zurückgreifen, da Ondrej Pozivil nach überstandener Verletzung das Training wiederaufgenommen hat und auch einem Einsatz bei den Spielen am Wochenende nichts im Wege steht.

Unklar ist derzeit noch, ob Jere Laaksonen gegen Kassel und Bayreuth auflaufen kann. Vom Partnerclub ERC Ingolstadt steht Christoph Kiefersauer im Kader der Joker, sein Einsatz ist aber krankheitsbedingt ebenfalls noch fraglich.

Die Kassel Huskies stehen aktuell mit 70 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der DEL2. In der Mannschaft von Trainer Rico Rossi gab es kurz vor dem Transferschluss noch einige Änderungen im Kader zu vermelden. Adriano Carciolo wurde im Tausch mit Philipp Schlager aus Ravensburg verpflichtet. Dazu wurde mit dem Kanadier Derek DeBlois ein fünfter Kontingentspieler unter Vertrag genommen. Verletzungsbedingt müssen die Hessen aktuell mit Alexander Heinrich und Corey Mapes auf zwei wichtige Stützen in der Defensive verzichten.

Aufsteiger Bayreuth Tigers mischt derweil immer noch kräftig die DEL2 auf. Mit 58 Punkten belegen die Tigers den zehnten Tabellenplatz und sind vor allem im eigenen Stadion eine absolute Macht. Mit dem 35 Jahre alten Kanadier Nathan Robinson legten die Oberfranken ebenfalls nochmals auf dem Transfermarkt nach und gehen ebenfalls mit fünf Kontingentspielern in den Saisonendspurt.