Drei Oberstdorfer sind sich einig: "Die Anlage in Lathi ist nahezu perfekt"

Nordische Ski-WM · Das Urteil über die Finnen fällt eindeutig aus. Note eins, mit einem leichten Minus. Da ist sich die vierköpfige Delegation aus Oberstdorf einig.



FIS Nordische Ski Weltmeisterschaft - NWM - Lahti 2017 - Finnland - Feature - Stadion bei Nacht - Langlauf und Skispringen in einer Arena Bild: Ralf Lienert

Drei Tage lang waren Georg Geiger, der stellvertretende Vorsitzende des Skiclubs Oberstdorf, Fidel Joas und Stefan Weidhaas von der Skisport- und Veranstaltungs-GmbH (SVG) sowie Florian Speigl als Vertreter des Marktes Oberstdorf in Lahti unterwegs, um vier Jahre vor der Weltmeisterschaft im eigenen Ort hinter die Kulissen zu blicken.

Sie sahen sich an den Sportstätten um, in der Innenstadt, testeten die öffentlichen Verkehrsmittel und verfolgten am Wochenende auch die WM-Wettbewerbe.

Dass sie Johannes Rydzeks zweites WM-Gold in der Staffel live im Langlauf-Stadion miterleben durften, war ein ganz besonderer Augenblick für die Oberstdorfer.