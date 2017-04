Dieter Steinberger (57) vom Billard-Club Kempten spielt seit über 40 Jahren erfolgreich Billard

Billard · Zum sechsten Mal hat Dieter Steinberger vom Billard-Club Kempten im November des vergangenen Jahres die deutsche Meisterschaft im Matchbillard gewonnen. Der Triumph in Bad Wildungen brachte ihm einen Startplatz bei der Karambol-Europameisterschaft ein. Die beginnt am kommenden Freitag in Brandenburg an der Havel. Bei den Wettkämpfen, die bis 7. Mai dauern, rechnet sich der 57-Jährige gute Chancen aus.



Dieter Steinberger geht ab kommenden Freitag bei der Billard-Europameisterschaft in Brandenburg/Havel an den Start. Für den 57-Jährigen geht es dort in erster Linie um den Spaß am Spiel. Bild: Dirk Klos Steinberger hat in der Vergangenheit schon etliche Titel gewonnen und Auszeichnungen erhalten. Die Stadt Kempten ehrte ihn aufgrund seiner außergewöhnlichen sportlichen Leistungen im Jahr 2016 bei der Sport-Gala im Kemptener Stadttheater mit der Goldmedaille. Zwei Jahre zuvor war Steinberger sogar Kemptens Sportler des Jahres. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 27.04.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper