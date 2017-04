Die SG Kempten/Kottern kämpft gegen den Abstieg aus der Landesliga

Handball · Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Die Binsenweisheit der Fußball-Legende Sepp Herberger gilt in dieser Woche ganz besonders für die Handballer der SG Kempten/Kottern. In einem spannenden und emotionalen Spiel bezwangen die Kemptener im Landesliga-Derby vergangenen Samstag den TSV Ottobeuren mit 23:22.

Bilderstrecke: 16 Bilder Handball Herren Landesliga SG Kempten-Kottern - TSV Ottobeuren 23:22



Kemptens Can Ahegger warf im Derby-Sieg gegen Ottobeuren den entscheidenden Treffer zum 23:22. In Vaterstetten kommt den Außenspieler eine besonders wichtige Rolle zu. Bild: Jessy Moths

„Wir haben uns riesig über den Sieg gefreut. Die Stimmung im Training diese Woche war natürlich dementsprechend gut“, sagt Co-Trainer und Spieler Elmar Romanesen.

Die Mannschaft habe viel Selbstvertrauen tanken können und gehe gestärkt in die nächsten Spiele. Am Sonntag treten die Allgäuer beim TSV Vaterstetten an.