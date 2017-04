Die HSG Dietmannsried/Altusried feiert den Wiederaufstieg in die Landesliga

Handball · Gefeiert wurde bei den Handballern der HSG Dietmannsried/Altusried so oder so. Das letzte Heimspiel in der Bezirksoberliga hat der Spitzenreiter zwar gegen den Tabellenzweiten SC Unterpfaffenhofen/Germering mit 29:33 verloren.

Bilderstrecke: 23 Bilder Handball Männer Bezirksoberliga: HSG Dietmannsried/Altusried - SC Unterpfaffenhofen/Germering Endstand 29:33

Für Michael Feigele (links) endete die Saison schmerzhaft: Der Torjäger der HSG Dietmannsried/Altusried brach sich im Spiel gegen den SC Unterpfaffenhofen/Germering einen Finger und musste ... Bild: Dirk Klos Die Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg in die Landesliga hatte die Mannschaft des Trainergespanns Patrick Haas/Christian Hutner aber bereits drei Wochen vorher unter Dach und Fach gebracht. Gemeinsam mit rund 300 Fans, Freunden und Sponsoren stieg am Samstagabend die große Aufstiegsparty. Hinter den Kulissen wird freilich schon längst an der sportlichen Zukunft gearbeitet. Wir blicken mit Patrick Haas zurück und nach vorne. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 25.04.2017.



