Cedric Townsend wird auch 2017 Quarterback der Allgäu Comets bleiben

Football · Der US-Amerikaner bleibt ein weiteres Jahr in Kempten und wird, zusammen mit Colin Barrier, auch das Schulprojekt des Kemptener Bundesligisten weiter unterstützen, welches mittlerweile immer weiter wächst.



Cedric Townsend Bild: Allgäu Comets

Zuletzt spielte Townsend für die Calanda Broncos (Chur), einer der erfolgreichsten europäischen American Football Vereine, für die Saison 2014, mit denen er auf Anhieb schweizer Vizemeister wurde. Nach der erfolgreichen Saison in der Schweiz, wird Cedric Townsend nun auch im dritten Jahr das Trikot der Allgäu Comets tragen.

Bleibt ihm zu wünschen, dass er sich nicht wie in der letzten Saison gleich im zweiten Spiel den Zehen brach und so nicht sein komplettes Potential abrufen konnte.

„Ich bin wirklich froh, so einen großartigen Spieler wie Cedric wieder an Bord zu haben. Er hat ein super Spielverständnis und eine rießige Erfahrung. In seiner dritten Saison bei uns erwarte ich, dass er weiterhin auf einem so hohen Level spielt und das er auch die Führungsarbeit übernimmt, wenn wir sie dringend benötigen. Auch wird er mehr Verantwortung für die Offense übernehmen als bisher“, so der Headcoach Brian Caler.

Cedric ist bereits wieder im Training: „Es ist toll wieder zu den Comets zurückzukehren. Ich freue mich darauf, auf das aufzubauen was wir in den vergangenen Jahren gemacht haben und den Comets-Fans etwas zum jubeln zu geben. Lets get to work!“