Am Wochenende öffnet in Kempten die größte Kletter-Anlage des Allgäus

Bergsport · Es soll ein Treffpunkt für alle Bergfreunde sein: das Alpinzentrum im Kemptener Westen, das kommendes Wochenende eröffnet wird. Herzstück des neuen Domizils der Kemptener Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) ist eine große Kletter- und Boulderanlage mit insgesamt 3.300 Quadratmetern Kletterfläche mit Touren in allen Schwierigkeitsgraden und einem Übungsklettersteig.



Die 20-jährige Anna Natterer klettert im Boulderbereich des neuen Alpinzentrums in Kempten. Am kommenden Sonntag öffnet das neue Domizil des Kemptener Alpenvereins und ist ab Montag dann täglich ... Bild: Benedikt Siegert

Doch das Alpinzentrum „Swoboda Alpin“ beherbergt auch die bergsportliche Beratung, den Ausrüstungsverleih und die Verwaltung der Kemptener Alpenvereinssektion, die mittlerweile an die 16.000 Mitglieder zählt.

Außerdem gibt´s im neuen Alpinzentrum einen Gastronomiebereich mit 70 Plätzen und Seminarräume, die auch von Externen gebucht werden können. Die Gastronomie passt ideal in das Umfeld des Alpinzentrums: Wanderwege führen am Gelände vorbei, nicht weit ist der Kemptener Mariaberg. Ein kleiner Teil des Zentrums ist an den Sportverein TVK verpachtet.