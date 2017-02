Allgäuer unter den Favoriten: Gute Chancen auf einen goldenen Freitag bei der Nordischen Ski-WM in Lahti

Wintersport · Mit Spannung schauen die deutschen Wintersport-Fans am Freitag ins finnische Lahti. Denn, die Chancen stehen gut, dass der Deutsche Skiverband bei der Nordischen Ski-WM seine ersten Medaillen gewinnt.



Johannes Rydzek Bild: Ralf Lienert

Johannes Rydzek vom SC Oberstdorf wird bei der ersten Medaillenentscheidung der Nordischen Kombination seinen Dauerkonkurrenten Eric Frenzel vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal in der Loipe jagen. Beide sprangen am Freitagvormitttag auf der Normalschanze 99 Meter weit und hielten damit die Konkurrenz in Schach. Rydzek hatte bei gleicher Weite und besseren Haltungsnoten 5,6 Punkte wegen eines deutlich stärkeren Aufwindes abgezogen bekommen und startet um 12.30 Uhr mit 14 Sekunden Rückstand auf Frenzel in den 10 Kilometer langen Langlauf-Wettbewerb. Gefährlich könnte den beiden Deutschen noch der Österreicher Bernhard Gruber werden, der mit nur 26 Sekunden Rückstand auf Frenzel in die Loipe geht. Die Norweger werden vermutlich nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Joergen Graabak liegt als 23. schon 1:10 Minute zurück.

Am späten Nachmittag um 16:30 Uhr hat das Allgäu mit Katharina Althaus ein weiteres heißes Eisen im WM-Feuer. Die Skispringerin aus Oberstdorf hat ebenso wie ihre Teamkollegin Carina Vogt vom SC Degenfeld beste Chancen auf eine Medaille. Auch die nachnominierte Gianina Ernst vom SC Oberstdorf qualifizierte sich am Donnerstag als hervorragende 14. für den Medaillenwettbewerb am Freitag auf den WM-Schanzen von Lahti.

Bei den Männern schaut das Allgäu dagegen in die Röhre. Karl Geiger vom SC Oberstdorf unterlag am Donnerstag beim Probedurchgang im internen DSV-Duell Stefan Leye vom SC Willingen deutlich und muss am Freitag bei der Qualifikation (ab 13:30 Uhr) und am Samstag bei der Medaillenvergabe zuschauen.