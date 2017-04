Allgäuer Skifreunde können noch bis 1. Mai fahren

Wintersport · Die meisten Skigebiete in den Allgäuer Alpen haben die Saison beendet. Deshalb erscheint heute das wöchentliche Pisten- und Loipentelegramm zum letzten Mal in unserer Zeitung bis zum Beginn des nächsten Winters.



Skifahren Bild: Matthias Becker

Die Bergbahnen Oberstdorf/Kleinwalsertal (Fellhorn/Kanzelwand und Nebelhorn) sind noch bis nach Ostern im Winterbetrieb. Im Kleinwalsertal ist die Talabfahrt der Kanzelwandbahn noch gut befahrbar. Auch auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, herrschen bei drei Metern Schnee gute Wintersportverhältnisse.

Am längsten Skifahren in ganz Deutschland kann man auch heuer wieder auf der Zugspitze und am Nebelhorn. An dem Oberstdorfer Hausberg endet die Saison am 1. Mai mit einem Jazzkonzert.