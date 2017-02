Aktion der Memminger Zeitung: Wählen Sie Ihr Sport-ASS 2016!

Gewinnspiel · Mehmet Erbek (Karate), Sina Fuhrmann (Boxen), Alexander Häberle (Leichtathletik), Amelie Reisacher (Reiten), Wolfgang Becker (Sportabzeichen), das Frauenteam des ECDC Memmingen sowie die U19-Fußballer des FC Memmingen sind die Sportlerinnen und Sportler beziehungsweise die Mannschaften des Jahres 2016.



Vier-Sterne-Berg & Spa-Hotel Urslauerhof am Hochkönig im Salzburger Land. Die Memminger Zeitung verlost unter allen Teilnehmern der Publikumsabstimmung zum Sport-ASS 2016 zwei Übernachtungen für ... Bild: wildbild

Gekürt wurden sie vom „Arbeitskreis Sportlerehrung“. Die Stadt Memmingen wird die Genannten am Montag, 20. Februar um 18:30 Uhr in der Realschul-Turnhalle an der Schlachthofstraße in festlichem Rahmen ehren.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind aufgerufen, aus diesem Personenkreis das Sport-ASS 2016 zu wählen.

Was ist zu gewinnen?

Während das Sport-ASS 2016 am Abend der Sportlerehrung einen Einkaufsgutschein über 300 Euro von Sport Reischmann überreicht bekommt, verlost die Memminger Zeitung unter allen Teilnehmern zwei Übernachtungen für zwei Personen im Vier-Sterne-Berg & Spa-Hotel Urslauerhof am Hochkönig im Salzburger Land. Einfach den Coupon aus der Memminger Zeitung vom 2. Februar 2017 ausschneiden, einsenden und gewinnen.

Diese Sportler stehen zur Auswahl:



Sina Fuhrmann, Boxfabrik Memmingen Bild: Georg Honer-Schmid

Sportlerin des Jahres

Sina Fuhrmann, Boxfabrik Memmingen

1. Platz bei den Schwäbischen Meisterschaften im Boxen



Mehmet Erbek, Karate Shogun Memmingen Bild: Olaf Schulze

Sportler des Jahres

Mehmet Erbek, Karate-Center-Shogun Memmingen

3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften -75 kg

1. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften -80 kg

3. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften -75 kg

3. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften mit der Mannschaft

1. Platz bei den Schwäbischen Meisterschaften Open 1. Platz bei den Schwäbischen Meisterschaften -75 kg

1. Platz bei den Schwäbischen Meisterschaften mit der Mannschaft



Amelie Reisacher vom Reit-und Fahrverein Memmingen (RFV) Bild: Reitverein Memmingen

Sportlerin des Jahres

Amelie Reisacher. Reit-und Fahrverein Memmingen (RFV)

3. Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften im Pony- Vielseitigkeitsreiten

4. Platz bei der Goldenen Schärpe im Pony- Vielseitigkeitsreiten



Triathlet Alexander Häberle vom TV Memmingen Bild: TV Memmingen

Sportler des Jahres - Jugend

Alexander Häberle, Turnverein Memmingen - Abteilung Triathlon

1. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften in der Schüler A-Klasse

1. Platz beim Bayerischen Jugendcup



Wolfgang Becker, Gauschützenmeister Gau Memmingen Bild: Olaf Schulze

Senioren

Wolfgang Becker, SV Amendingen

45 x Deutsches Sportabzeichen in Gold

40 x Bayerisches Sport-Leistungsabzeichen in Gold



A-Junioren des FC Memmingen Bild: Olaf Schulze

Mannschaft des Jahres - Jugend

A-Junioren, Fußballclub Memmingen 1907

2. Platz bei den Bayerischen Meisterschaften U19



Die Frauenmannschaft des ECDC Memmingen Bild: ECDC Memmingen

Mannschaft des Jahres

Frauenmannschaft, ECDC Memmingen