Philosophiefestival in Oberstdorf und im Kleinwalsertal

Seminar · „Wie wollen wir zusammenleben?“ Um diese Frage kreist das Philosophiefestival in den Allgäuer Alpen, das ein neuer Verein vom 21. bis 25. Juni in Oberstdorf und im Kleinwalsertal veranstaltet, und zwar „im Tal und auf der Höh‘“.



Oberstdorf Bild: Sylvie Stocker

Es will Philosophie lebendig und leicht verständlich vermitteln und mit Vorträgen, Seminaren und Diskussionen alltagsnahe Themen vertiefen.

Den gleichen Ansatz hatten die Projektleiter Stefanie Fuchs und Dr. Rainer Jehl, beide führen jetzt den Trägerverein „Philosophie in den Alpen“ als Vorsitzende und Stellvertreter, bereits bei der „Philosophie am Pass“ von 2011 bis 2015 in Bad Hindelang verfolgt.