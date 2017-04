Musical: Dorothea Coco Fletcher rockt als Tina Turner die Kemptener Big Box

Unterhaltung · Die Bezeichnung Musical ist ein wenig irreführend für das, was „Simply the Best“ in der Big Box Allgäu in Kempten bietet.

Bilderstrecke: 22 Bilder „Simply the Best“ Musical in der BigBox in Kempten

Das Tina Turner Musical in der BigBox in Kempten: Dorothea Fletcher als Tina Turner. Bild: Erwin Hafner Die großen Hits der Ära „Ike und Tina Turner“ und später „Tina Turner solo“ werden zum Besten gegeben mit kleinen erzählerischen oder dialogischen Biografiefragmenten dazwischen. Aber soll man darüber böse sein? Es sind die Songs, die das Publikum hören will und genau die bekommen die 1400 Besucher in der Big Box. Und Dorothea „Coco“ Fletcher ist schon rein äußerlich eine unglaubliche Tina Turner und die Stimme reicht auch fast ans Original heran: Nicht ganz so kratzig aber genauso voll. Mehr über das Musical „Simply the Best“ erfahren Sie in der Mittwochsausgabe unserer Zeitung vom 19.04.2017.



