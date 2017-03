Kritischer Kopf: Kabarettist Max Uthoff tritt bei den Memminger Kabarett-Tagen auf

Auftritt · Max Uthoff, Jahrgang 1967, ist einer der bekanntesten Kabarettisten Deutschlands – spätestens seit er von 2011 bis 2013 als „Anstaltsanwalt“ regelmäßiger Gast der ZDF-Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“ war.



Kabarettist Max Uthoff beschäftigt sich mit Lesen, fragen, zweifeln. Er tritt bei den Memminger Kabarett-Tagen auf. Bild: Michel Neumeister

Inzwischen ist er selbst Gastgeber der Nachfolgesendung „Die Anstalt“, zusammen mit Claus von Wagner. Anwalt war auch Uthoffs Brotberuf, bevor er sich der satirischen Wortkunst verschrieben hat. Bei beidem spielte vermutlich die familiäre Vorbelastung eine Rolle, gründete doch sein Vater 1965 in München die ziemlich freche Kleinkunstbühne „Rationaltheater“, die dann insgesamt 61 Strafverfahren am Hals hatte. Uthoff ist verheiratet, Vater zweier Töchter und lebt in München.