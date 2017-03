Kemptener Schau Leuchtendes Mittelalter zeigt, wie die Menschen früher glaubten und lebten

Ausstellung · Man muss es so deutlich sagen: Die Alpenländische Galerie im Kemptener Marstall mit sakralen Werken des Mittelalters prickelte nicht gerade. Die Altäre, Heiligenfiguren und Tafelgemälde mochten von großartiger Allgäuer (Handwerks-)Kunst zeugen.

Aber so wie sie in dem Museum ausgestellt waren, erreichten sie die Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts kaum. Kein Wunder, dass die Besucherzahlen seit Jahren nach unten gingen und die Alpenländische Galerie im Jahr 2015 geschlossen wurde. Nun feiert sie Auferstehung – aber in neuer, attraktiverer Form. „Leuchtendes Mittelalter“ hat die Stadt die Ausstellung im kleineren der beiden Erdgeschoss-Säle des Marstalls genannt.